「卒業(畢業)」，對於三上悠亞來說，是一個不得不、卻貫徹了自己意志的決定與行為，在推特與Instagram上擁有超過300萬粉絲追蹤，能走到今天累積的高人氣，全是因為5年前，決定從偶像團體畢業才有的奇蹟，如此走過來的三上悠亞，也從不避諱自己本名鬼頭桃菜與往事被人提起，出道5年來，三上悠亞推出的相關作品數量近百部，個人單體作品數量也有超過50部，數量雖然不多，卻是片片大賣的銷量保證，更成為了眾多台灣男性討論的話題人物之一，目前也於自組的韓國團體偶像活動，AV偶像團體惠比壽麝香葡萄，以及個人服飾品牌等多方位活動中活躍。

最強畢業生 三上悠亞 Way to next station(圖/JKF提供)

經歷磨練才能變強

本月份JKF雜誌封面單元再次迎來了「暗黑國民偶像」三上悠亞，她曾經在媒體採時所說「經歷過磨練的人才能越挫越勇。」一樣，如今已經是業界當紅AV女優的三上悠亞，在光鮮亮麗的外表下，工作時總不放過任何空檔，在推特上行銷自己的側拍照不能少、也要思考怎麼樣吸引更多新粉絲，儘管追蹤人數早已直逼她最崇拜的明日花綺羅，卻依然努力不懈地每日更新推特、Instagram，成為偶像是她從小的夢想、但成為AV女優後才是三上悠亞投入整個人生在努力的階段，也請各位讀者們好好欣賞本月份的封面人物三上悠亞，那用意志、努力堆疊出來的絕美外表，而目前日本正值肺炎疫情嚴重的階段，就算是連銷量保證的三上悠亞也被影響到工作量激減，除了購買作品支持以外，也能透過追蹤社群、留言的方式鼓勵，想看更多精彩內容請見JKF雜誌6月號。

最強畢業生 三上悠亞 Way to next station(圖/JKF提供)

女優小檔案

女優名：三上悠亞

出生年月日：1993年8月16日

星座：獅子座

血型：A型

身高：159cm

三圍：84(F罩杯) - 58 - 88 cm

興趣：觀賞偶像DVD、唱歌、跳舞、購物

經紀公司：One's double

(本文摘自《JKF 2020 6月號》)