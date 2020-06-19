「你必須加倍努力，才能看起來毫不費力」，這一句聽到耳朵長繭的老套說詞，卻是帶出了不少民眾的背後心聲，許多人總是看著旁人在台上的三兩分鐘，便妄自下了定論，但卻從未想過對方在背後付出了多少黑夜與白天，而擔任專職舞者多年的「JKF Queens」之一的楊蕾蕾便也屬其中一員，也許舞團表演者的身份在大多數的商演場合來說僅是道配菜，然而即便深知此道，楊蕾蕾卻從未想過放棄「跳舞」這條路，甚至因此從中得到了人生裡最大的救贖與慰藉。

越深入探索越難以自拔！JKF Queens 楊蕾蕾(圖/JKF提供)

「我從國中就開始參加街舞社跳舞了，不過跳了這麼多年下來，我其實並沒有因此減退對跳舞的熱忱，其實像是旺季或者是擔任演唱會舞團的時候，每天都只能睡兩三個小時、連假日也沒有，但在做自己喜歡的事情，反而會覺得生活是充實的，可以將興趣與工作融合在一起是件相當幸福也幸運的事情。」，不同於大家所看到的火辣性感的模樣，在談及工作時的楊蕾蕾就像是在談論自己珍藏許久的小熊玩偶一般，眼睛散發著光芒、急著想將工作帶來的樂趣與大家分享。

被問及堅持著楊蕾蕾持續跳舞的動機時，她沒有多想的立刻列出了數項曾讓她感動不已的時刻，「可能因為我是個挺好滿足的人吧，所以當我看到台下有人舉我的燈牌，或是粉絲特地從南部上來看我的，都會感到非常的安慰，再加上我並不是藝人，他們卻可以支持著我這麼多年，我覺得這種情感是非常難得，也讓人感動的。」

越深入探索越難以自拔！JKF Queens 楊蕾蕾(圖/JKF提供)

從最初為了減輕求學、生活困境所帶來的苦楚，因而踏入了舞蹈界並跟著老師、姐妹們一同學習與成長，楊蕾蕾或許從未想過她的後半生竟再也少不了跳舞的存在，舞蹈之於楊蕾蕾來說就宛若萬物需要著太陽的照射，如此的渴求、自然與日常，而楊蕾蕾也在這陽光的包覆下，努力的向上、成長與茁壯著，想看更多精彩內容請見 JKF 6 月號雜誌。

JKF Queens 楊蕾蕾

生日：1992 / 01 / 07

星座：摩羯座

身高：163cm

三圍：30C / 24 / 34

(本文摘自《JKF 2020 6月號》)