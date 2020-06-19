「這車真的很舒適，不像一般的超跑，所以我常開著它去工作或是往返高雄老家」對於超跑的刻板印象，或許很難跟「舒適」扯上邊，硬派、狂野、難以駕馭可能是最聽到的形容詞，但車主誠懇且實在地推薦這輛愛駒 Audi R8 Coupe V10 Plus 是如何舒適愜意，就像是輛 GT 跑車般，或許這就是一輛口袋夠深都該買起來的「居家旅行、必備良駒」吧？在超跑界中如此優雅且獨特的存在，實在是不希望2020年真會是 R8 的停產之年。

在21世紀初，「R8」原是 Audi 參加 LeMans 大賽所用的工廠賽車代號，直到2005年才正式退役，但緊接著在2006年，Audi 發表了源自賽道、擁有賽車血統的旗艦超跑，以 R8（Type 42)）為名可說是剛好而已，此後 R8 風靡全球近10年，Audi 總算在2015年發表了第二代 R8（Type 4S），而這款與「小牛」Lamborghini Huracan 共享同個平台打造的超跑，同樣是搭載5.2升V10自然進氣引擎，兩者也共用許多零組件，不過不管是客群或是操駕感受皆大不相同，就像是異卵雙生、但卻是完全不同個性和外貌的雙胞。

四環超跑的最後一次溫柔 Audi R8 V10 Plus(圖/JKF提供)

而與上一代的 R8 相比，其實兩款車的車身線條相當雷同，或許很多人難以分辨究竟差在哪，但其實車身尺碼就有些許變化，車長少了14mm、車高降低12mm、車寬則顯著增加36mm，而最明顯的差別則在於車頭，不僅水箱護罩改成六角型，原本的格柵式換成了蜂巢網狀，兩側的頭燈和進氣壩也順著六角型的水箱護罩排列出向內凹的角度，塑造出更加符合當今潮流的銳利線條，至於碳纖維外觀套件則是本次拍攝的 R8 V10 Plus 版本才有的......

四環超跑的最後一次溫柔 Audi R8 V10 Plus(圖/JKF提供)

Audi R8 Coupe V10 Plus

引擎型式：5.2L FSI V10

年份：2018

最大馬力：610 hp

最大扭力：57.1 kgm

0-100 km/hr：3.2 secs.

極速：330 km/h