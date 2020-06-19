2018年因「小明日花」封號爆紅的Cassie龔映璇，一夕間成為令人稱羨的幸運兒，她害羞說：「我覺得明日花綺羅比我更漂亮，這封號我真的不敢當！」，對她來說，明日花綺羅不僅是個偶像，更是個「目標」，她解釋：「大家都說明日花是暗黑潮流女神，我剛好也在涉略潮流這一塊，未來希望也可以像女神那樣創立自己的品牌。」。

性感潮女來襲 She's in Fashion(圖/JKF提供)

球鞋副業開張，各式潮流穿搭照片充斥版面，她解釋：「當初是朋友找我幫忙拍攝球鞋商品照，才發現自己好像可以駕馭這種休閒街頭風，因緣際會之下，我也投身球鞋代購（笑）！」，於是結合興趣和粉絲人氣，自己兼任老闆和模特，平常除了觀察大家喜歡的鞋款，甚至連網路時事都要Follow，她用堅定的語氣說：「面對事業有把握就盡全力去做，我不會讓自己沒有退路！」，因為這股信念，讓她長年保持著存錢的習慣，家中的經濟她一肩扛起，儘管在疫情的衝擊之下，許多工作紛紛取消，但她表示：「我認為生活不需要過得多奢華，我現在也懂事不再亂買東西，也許大家都覺得我看起來很高傲，但其實不是，我是一個很願意拉下臉去做事的人。」，她圓滾的眼睛充滿野心，希望疫情過後能以最好的狀態與大家見面，想看更多精彩專訪請見6月號JKF雜誌。

性感潮女來襲 She's in Fashion(圖/JKF提供)

Cassie龔映璇

生 日：4 / 30

星 座：金牛座

身 高：160

體 重：43 KG

三 圍： 32C、23、33

Facebook：Cassie龔映璇

IG：cassieeebae_