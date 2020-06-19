「大家好，我是韓勾ㄟ～金針菇！」每次影片的開場都充滿朝氣與笑容，韓國女孩金針菇，從留學生到新住民 YouTuber，不斷用生活發掘並分享台灣的新鮮事。

「我來台灣發現有很多文化差異，網路上都寫得不夠清楚，就覺得，我是在這邊生活的人，我應該要來講吧？」這樣一個歪頭思考的時刻，成為金針菇拍影片的契機。從最早的吃播開始，只是當成興趣在做，幾百個點閱次數就興奮不已，到現在訂閱人數突破60萬大關，她用甜美而自然清新的風格，以推廣台灣的美為初衷，搭建起兩種文化互動的橋樑，擄獲無數台韓網友的眼球收看，更在韓劇《愛的迫降》熱播的同時，因為訪問北韓脫北者一夕爆紅。

最近慶祝60萬訂閱的QA影片裡，金針菇說可以辦粉絲見面會了，偷偷試探會有什內容？她笑答要先保密，不過想跟一直支持她的「菇粉」們互動。當拍片、剪片變成全職工作，她說反而更有趣了，如果想的主題中了，就會很有成就感，想企劃也更認真一點。未來還有很多主題想做，想去澎湖、綠島這些外島打工換宿，或者，也有可能挑戰台語歌：「泅來泅去～泅來泅去～」金針菇現場生動地唱了兩句盧廣仲的〈魚仔〉。

那麼熱，那麼近

金針菇與台灣的緣分很早就立下了，小時候來過兩次，也曾在文化大學的語言中心學中文一個月。對台灣的第一印象，絕對是燠熱的島國氣候。剛到台大時，她扛著行李走在校園，又熱又氣喘吁吁地找不到女生宿舍在哪裡，向一位阿姨問路，對方親自帶她走到宿舍，那時便心想：「哇，真不愧是台灣！」讓金針菇在心中無限讚嘆的，是台灣人的熱情與友善，「台灣人跟人的距離，比韓國再近一點。」她說。

六年過去，金針菇很像台灣人了，不仔細留意口音或臉型，很難發現她不是台灣女孩。「我滿喜歡學台灣人講什麼或怎麼行動，然後輸入到身體。比如說有人路過講『哇靠，好爽喔』，我就會輸入進去，然後如果有機會就會用，『哇靠，好爽喔。』」她分享自己如何學習台灣人的生活習性，幽默又率真。六年觀察下來，金針菇給台灣人的評價是「友善開朗」、「真的很活潑欸」，還有「真的很會做自己！」

(本文摘自《美麗佳人》NO.06)