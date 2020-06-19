影片不超過一分鐘，換來上萬人關注，來自泰國的娘娘，是土生土長的曼谷人。高中時期特別「哈台」的他，台灣研究所畢業後，希望能夠永久居留，在這片土地上，他實現在自由之外，更無懼的遼闊想像。

本名林正輝的娘娘，是泰國華裔，影片如機關槍的流利中文，讓人對他有許多誤解，他說：「很多人以為我是華裔所以才會講中文，我爸爸是潮州人沒錯，但是在家裡我們又不講中文，從爸爸嘴裡學到的，都是滿滿的潮州髒話（笑），我的中文是從零開始學習的。」高中學科分組那年，遇到了一位特別「哈台」的女老師，從楊丞琳、羅志祥的偶像劇開始接觸台灣文化，逐漸對台灣產生了特別情感，大學時攻讀中文系，2009年來到師大技術推廣學院一個半月，幾年後再到台灣就讀研究所。

從「中泰大戰」到「打拋豬死罪」，娘娘在短時間內受到許多關注，將他貼上所謂網紅、YouTuber 的標籤，關於這點，娘娘說：「我從來不認為我是個 YouTuber，以前在泰國曾經做過娛樂記者，拍影片純粹是為了不要讓剪接的技術生疏，題材內容曾經很認真規劃，但是都沒人看，反而這種天外飛來一筆的，才引起大家的興趣。」笑說因為台灣人都太政治正確、太過認真，自己的影片才會意外爆紅，然而透過娘娘這樣一位外國人一針見血的觀察，似乎讓更多台灣人產生了「言外之意」的自省。

打拋豬vs AV男優？！

關於「打拋豬死罪」的議題，娘娘說：「這根本不是一個新的話題，很多泰國留學生在群組都會討論，為什麼台灣的打拋豬不是用打拋葉去料理？加了九層塔跟茄，就不能叫它『打拋肉』，那就是九層塔炒肉，這是很簡單的道理。不能以在地化合理這件事，對我來說這不是文化衝擊，而是文化誤解。」在打拋肉之後還有椒麻雞，也是泰國菜單上看不到的料理，而網友敲碗的「月亮蝦餅」，強調自己不是美食專家的娘娘，為我們解釋道：「泰國的確有蝦餅這道菜，但非泰國當地的料理，而是來自泰國附近國家菜系，所以嚴格來說，它也並非是源自泰國菜色。」

「文化誤解」這件事情，放在其他人事物上，對娘娘來說也相當有感觸，比起刻意去找尋旅遊景點與美食，娘娘更愛台灣的情趣用品店？他說：「很多人也誤解泰國是個性別相當開放的國家，但事實上並不是這樣的，雖然觀光情色產業發達，電視上也能播出BL劇，但市面上是不能販售情趣用品的，是一件違法的事情。所以在台灣，我很喜歡逛情趣用品店，來到台灣真的是大開眼界，還有成人展，我好喜歡成人展可以看到喜歡的AV男優！人餓了要吃飯，人睏了要睡覺，有情慾就得發洩，這是人之常情啊！」

台灣人的假幽默

除了「打拋豬」引起討論，對於台灣「性別議題」與「自我認同」這件事，娘娘曾經透過影片發表意見，用一種兼具幽默針砭的口吻，引起許多共鳴。對於「幽默」這件事，娘娘過去在泰國最喜歡看的節目是《康熙來了》，以為台灣人對於任何玩笑都會一笑置之，但來到台灣後，才發現台灣人一點都不幽默，娘娘說：「台灣人就是太嚴肅了，一定要用一個框架去套用在某些事情上，像是我走進一間店，店員為了『禮貌』，把我貼上一個標籤『先生，這邊請』，但是在泰國，我們不會用先生小姐去稱呼一個你不認識的人，我們會用比較中性的詞，像是客人。因為我的認同和你的認同不一樣，就是因為不一樣，所以才會建構我和你之間的差別。」

(本文摘自《美麗佳人》2020.06)