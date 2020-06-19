如果把小鎂的16歲、26歲和36歲切出一塊剖面，會看見怎樣內在生長的層疊，是什麼讓桂綸鎂活成了桂綸鎂？在剛與柔中間，在安靜與喧嘩中間，她搖滾地很瀟灑，素樸地很安然。而且毫無疑問，最中心的那一圈，一定是愛。

小鎂，好久不見。其實也沒真那麼久不見，畢竟整座城市都是她的咖啡館，日常生活裡總有她熟悉的身影，即便近來較少在螢光幕上現身，她也早已像塊靈魂碎片般嵌進一整個台灣世代的集體記憶。

細細看她，身影依然削瘦，恍若看見了穿著制服在光影中騎單車往前衝的女孩。那一年，她是孟克柔。又或是，依稀瞧見那個為愛開到荼蘼的燃燒系女子。那一年，她是林美寶。有時，又像看見了住在新莊幸福路上的林淑琪，一路跌撞，問著自己是誰、想長成什麼樣子，最終走到了此時此景。一回神，戴著口罩的小鎂忙不迭迎面送上一個紮實有力的擁抱，問候最近過得好嗎，轉身又摟著髮型師尖叫，我好想你呀。這個當下，她是桂綸鎂，如此真摯，別無分號。

1983年生的小鎂，17歲時懵懵懂懂拍了一部電影。之後的人生彷彿不斷追尋呼應著當年《藍色大門》裡的叩問：我們會變成什麼樣的大人？「總會留下一些什麼吧，留下什麼，我們就變成什麼樣的大人。」於是，慷慨的小鎂在這次訪問裡留下了自己16歲，26歲和36歲的剖面，裡面有她的經歷，她的快樂，她的困惑，她的思索，那是她細膩刻就的年輪，述說著或許你和我也曾共感的那時此刻。

我的16歲：關鍵字「#放，Fun」

16歲的我，快樂的事是在條規裡做一些小小犯規的事，想把所謂的禁止、禁忌稍微打破。像我們家有門禁，爸媽大概十點多就會瘋狂打電話給我，我就會慢慢故意往11點去。記得高二的時候，學校規定不能燙髮、染髮，我大概一個禮拜換一種髮型，去剪那種小呆瓜頭，或去燙張曼玉在電影裡的髮型，殊不知很像阿嬤。教官會走到我旁邊說，今天髮型滿好看的喔，一直虧我。那時都會規定制服跟鞋子，我會刻意買一雙 All Star 的紅星星白球鞋，自己剪一個星星圖案貼上去，只要沒人看到就把假星星撕掉，露出底下紅色的星星。

(本文摘自《美麗佳人》2020.06)