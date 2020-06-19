你大概很難一秒說出她的名字，但你知道看過她。她是《雙城故事》裡回台尋根的舊金山女孩Jo、《最佳利益》裡腹黑的女律師蔡妙如、《俗女養成記》裡愛自己的二姑姑，也是《做工的人》裡狂飆台語的美鳳，在即將上映的電影《破處》裡，她又化身帶領處男小鮮肉前往 Wonderland 的地方姐姐。她有千萬種樣子，她是曾珮瑜，一個厲害的演員。

為什麼想演《破處》裡的「萬德蓮」喔？站在演員的角度考量，覺得這個角色一定會讓我演得很爽哈哈哈。萬德蓮是我從影以來尺度最最最大的角色，她是一個非常正視自己慾望跟需求的人，願意去探索並從中找到愉悅。像萬德蓮這樣的女人，其實在社會上真實存在，卻鮮少在影劇作品裡面被提到。

地方姐姐帶你上天堂

我覺得台灣社會對於女性擁有慾望這件事非常鄙視，你身為一個女人，尤其當了媽媽之後，怎麼還可以有慾望，應該要 fulfill 你的社會角色，不應該為了開心而想要更多。我們社會對性真的非常保守，但身而為人就是會有慾望，沒有一個人是穿著衣服來到這個世界上的，為什麼父母教你穿衣服之後、你去學校讀了書之後，你就把自己的身體、裸體視為一種羞恥，或是把它視為一種淫穢的象徵？這也是我想演《破處》的原因之一。

韓國或日本的影視作品，其實對裸體不太避諱，在合理的劇情裡應該要發生的事情，就會自然地發生。我想重點在看的人身上吧，如果你覺得低俗淫穢，那不管我用什麼方式表演，你都會這樣認為。對演員來講，我的身體就是我的表演工具，如果符合劇情，那我就應該要去做。

一夜長大的惆悵

如果要用三個 hashtags 形容《破處》，我會說是「#慾望」「#友情」「#一夜長大」。這個故事在講兩個急於轉大人的少年，做了一個決定之後，導致隨之而來一連串一發不可收拾的事件。當初看完劇本有一點點想到《大佛普拉斯》，充滿很多台式的白爛跟荒誕，很可愛。

兩位男主角之間的友情很重要，一個來自普通單親家庭，跟著媽媽生活蠻辛苦。一個是有錢人家小孩，生活好像很優裕，卻是真正寂寞的那個。還有另一個角色，是不活在社會規範裡的棉花糖女孩，但她也想要戀愛，有她的慾望。包含萬德蓮，這部片探討許多關於人的慾望這件事，透過在社會上看似蠻正常，其實很邊緣的人們，陰錯陽差湊在一起，講一個故事。

整部戲殺青之後我有問導演，你最想講的是什麼？那時候他說，很多時候我們卡在快成年的年紀，常常想要跟世界證明我是個大人了，想要脫離父母、原生家庭的控制，但反而做出太匆促的決定，而這種一夜長大，往往再也回不去了。

(本文摘自《美麗佳人》2020.06)