去年盛夏一場惡火，燒毀了表演藝術團體「優人神鼓」位於木柵老泉山上的排練場。當無常襲來，優人們學習順應接納，調整腳步再度出發。他們不僅要蓋回自己的家，更夢想能打造一處更開闊自在，與眾生萬物共融的美好所在。

一個平常不過的早上，八點多鐘，優人神鼓創辦人劉若瑀剛煎好蛋，辦公室同仁打來電話，說山上劇場失火了。她早餐一丟，連忙和音樂總監黃誌群趕赴山上，「第一個念頭是擔心有沒有人員傷亡，再來就是一路上一直擔心森林怎麼辦。」

變局：30年心血付之一炬

到了山上，僅見幾處餘火隱隱燒著，曾經朝夕相處的排練場，剩下幾根焦黑的柱子。7、80顆大大小小的鼓燒光了，200多個各式音階鑼、雲鑼、銅鑼被燒熔成片片流金，只有鐵製的譜架、音架倖存，「我們正在排演《時間之外》，什麼樂器、戲服都放在這裡，他們馬上要演出了怎麼辦，我根本不敢往這邊去想。」

這片老泉山上的地，是劉若瑀的父親當年為了想當家族墓園買下的地。1988年，剛從紐約和波蘭劇場大師果托夫斯基（Grotowski）取經歸國的劉若瑀，為了想再現果托夫斯基在山林中訓練的「貧窮劇場」方法，選擇來此打造「優劇場」。從拉個小小的帳篷開始，慢慢在朋友和年輕學生幫助下，長出平台，長出排練場，在遇到黃誌群（人稱「阿襌師父」）後長出了「優人神鼓」，一個屢屢代表台灣站上國際舞台的表演藝術團體。

轉念：我們是不是哪裡做錯了？

一棵焦黑的枯樹，在災後現場兀自挺立。「這棵樹原本就在排練場裡面，在導演位子的旁邊，身上長滿蕨類。它在正中央頂著火，燒到一點樹皮都不剩，」劉若瑀摸了摸枯樹，彷彿還能感受樹身傳來的力量，「整個排練場燒得乾乾淨淨，但旁邊的森林一點都沒有波及。我心想，老天一定是要告訴我們什麼事情，要我們謹慎地去反省跟這座山的關係、跟大自然的關係，自己一定做錯了什麼。」

那陣子，優人每回出國巡演就是兩三個月，回來後上山排練完拔腿又走，「是不是我們走偏了路？忘了自己的家？」劉若瑀思索著。一場火，打亂了優人原先談妥的眾多表演行程，但也讓生命的優先順序開始浮現，「我們想回家重建家園。」

有時候，停滯或停頓反而是一種祝福。一如阿襌師父所說，「世上所有事情本就是生住異滅，無常來了，我們就接受它。在『有』之前一定是『空』的，從這個角度來看，排練場的消失，甚至生命的消失，都是自然不過的事情；回到『空』之後，又會有新的東西長出來，這不是一個很好的循環嗎？」

靠山：重新認識一座山

優人們決心將家園蓋回來。當年怎樣篳路藍縷，如今就怎樣親力親為。開啟重建之路這兩、三個月來，團員們和召集來的共建者們，親手用竹子蓋餐廳，親身搬石頭枕木來鋪路，「大家真的用自己的勞力做了這些事情，山也真的就成了我們的靠山，我們也才發現，原來它真的是很豐富的資源。」

劉若瑀分享，「我們執行長是學生物的，前幾個禮拜，他帶著老同學們上山，發現我們這裡有名有姓的植物有140多種，哇真的很歹勢，以前我們都只會叫『樹』跟『蕨類』，從來都不知道原來跟我們共生的物種，有這麼大一個家族。所以我們決定開始一個個認識他們的名字，告訴他們這裡是他們的家，我們只是在這裡和他們一起共存。」

(本文摘自《美麗佳人》2020.06)