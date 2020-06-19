台灣小吃百百款，各有擁護者，尤其是南北地區依舊存在些微的口味差異。不過日前就有網友透露，前往嘉義玩的時候吃了肉圓，沒想到一端上桌竟然加了美乃滋，讓他十分錯愕，不禁直呼「嘉義的肉圓為什麼要加美奶滋？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

眾所皆知，火雞肉飯是嘉義的代表性美食，當地甚至還有涼麵加美乃滋的創新吃法，沒想到就連肉圓也加美乃滋？原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「今天到嘉義遊玩，聽當地的朋友說，嘉義人很喜歡吃美奶滋，連肉圓也可以加美奶滋，大家覺得肉圓加美奶滋會好吃嗎？有沒有嘉義美奶滋的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「真假？第一次看到」、「有夠噁」、「這看起來像甜點」、「我之前在嘉義念書，打死不吃涼麵和肉圓，看到美乃滋就想吐」、「跟台南都要加糖一樣啊」。

不過也有當地人跳出解惑，「那是白醋」、「嘉義都講白醋啊，去北部講沒人聽懂」、「我嘉義人，茭白筍、蘆筍、竹筍、過溝蕨…全部都可以加」、「嘉義的美乃滋不是說跟市面的不一樣，比較酸aka白醋」、「這是涼肉圓！熱的肉圓根本沒人加」；另外也有內行人指出其背後由來，「就是日據時代日本老師傅留下來的食譜寫上白醋，由蛋白跟醋和沙拉油打發，台灣美奶滋偏甜，日本偏鹹」。