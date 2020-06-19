竹筍正值產季，不少人開始煮竹筍料理，而面對炎炎夏日，涼筍更是深受老饕喜愛，但若吃到苦的竹筍，肯定讓人難以下嚥。日前一名網友提到，由於天氣太熱，因此以涼拌的方式料理竹筍，但每次買來的竹筍都很苦，讓他不知道該如何處理，對此有內行網友曝光挑選關鍵。

一名網友在ptt提到，由於近日天氣逐漸轉熱，他多半以涼拌冰鎮方式煮菜，先前至市場買了竹筍，川燙完後便放入冰箱做涼筍，豈料竹筍吃起來卻非常苦，「從舌頭苦到充滿整個口腔中，雖然說沒有像苦瓜這麼苦，但吃起來苦苦的口感還是有點難受」，求助到底該如何去除苦味。

多數網友認為，挑選到好的竹筍是主要關鍵，「挑選竹筍時，摸底部滑滑的才好，裡面有白白的，節會很苦要挖掉」、「挑錯就沒救了啦！尖端不能『出青』(綠色)，而且竹筍就算割下來也還會生長，所以最好『一大早』去傳統市場，找那種清晨剛割回來賣的竹筍」、「買筍的時候要挑筍殼呈金黃色的，尤其是筍尖，最好是一點綠都不帶的；真的買到浮青的筍也沒關係，生筍剝完殼後剖開，觀察筍尖，特別白的部分去掉」。

還有人從料理方式解決苦味，「我家採收刺竹跟桂竹筍，都是切塊煮2小時，只有煮甜龍筍不用，水滾下去煮10分鐘就好」、「不要去殼加點鹽巴煮」、「泡流水或是勤換水泡1小時，煮的時候+幾粒白米」、「你買到的應該是出土的麻竹筍，要買在土裡沒被太陽照到的才不會苦，不然在水煮時要煮很久，苦味才會不見，竹筍買回去一定要馬上川燙起來，不然纖維會一直變粗不能吃，產地大盤路過」。