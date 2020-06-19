地底下竟有天坑！美國南達科他州(South Dakota)黑鷹市(Black Hawk)一戶住家門前，日前地層竟然突然下陷，附近居民嚇得立即疏散，而當地探洞小組也進入洞裡探勘，發現地底下是石膏礦場並非洞穴，而且礦場範圍約地面上12棟房子，地底下甚至還發現汽車，讓探勘人員都相當吃驚。

綜合外媒報導，黑鷹市一戶人家門前突下陷，附近居民都相當錯愕，當地探洞小組Paha Sapa Grotto決定一探究竟，小組成員安德森(Nick Anderson)提到，「當聽到出現滲穴(亦作天坑)，我們推測此處可能位於有洞穴的地質帶上，而政府部門經驗可能不足，因此我們願意提供幫助」。

探勘小組首先進入高4.5公尺、18公尺的洞穴，發現這是一座1920年被廢棄的石膏礦場，隔日又組織第二小隊，準備繪製礦山的地圖，推測這個礦坑大小約2000英尺(609.6公尺)，範圍至少穿越地面上12棟房子，不過部分道路已坍塌，甚至被地下水淹沒，深入研究過於危險，因此礦坑的完整大小仍未知，有趣的是，底下甚至還有廢棄汽車。

而地面上居民的家一夕之間變成危險建築，聯邦緊急事務管理局（FEMA）對此表示，居民恐怕無法獲得任何補助，不過該社區居民聯手提告，起訴開發商及房地產經紀人，要求獲得3500萬美元的補償性賠償、4000萬美元的示範性損害賠償，以及法院認為合理的其他救濟。