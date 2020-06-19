現代人生活便利，取水、生火都很容易，上廁所用衛生紙擦就乾淨，但在紙還未發明前，古代人如廁後如何清潔呢？每一個國家與朝代，擦拭屁股的用品都不同，中國古代平民基本上就是就地取材，而法國宮廷使用麻繩、英國皇室用鮭魚片，中國古代貴族則會在廁所放木棍與一盤棗子，但棗子究竟有何用途？

在中國古代還未發明紙的時代，平民百姓最普遍為就地取材，身旁有石頭、樹枝就拿起來清潔，而古代貴族則以「竹木製薄片」清潔，此被稱為「廁籌」或「廁簡」，將竹片削成長30公分、寬3公分、厚0.5公分的大小，兩端還會磨圓，有些柄上會刻圖案，清潔完清洗乾淨，再給下一人使用。

廁籌直到元明清代，才逐漸被紙取代，但在民國初年時，百姓們生活貧苦，因此仍有不少人使用瓦片或玉米梗清潔。有趣的是，古代廁所不只放廁籌，甚至還有「乾棗」，在《世說新語‧紕漏第三十四》記載，「王敦初尚主，如廁，見漆箱盛乾棗，本以塞鼻，王謂廁上亦下果，食遂至盡。既還，婢擎金澡盤盛水，琉璃碗盛澡豆，因倒著水中而飲之，謂是乾飯。群婢莫不掩口而笑之」。

西晉大將軍王敦被招為駙馬爺，娶晉武帝司馬炎的女兒武陽公主，在新婚之夜，他首次用公主的廁所，儘管他家世顯赫，但與公主相比顯為遜色，發現廁所裡竟放了一盒乾棗，以為是供如廁食用，因此便將棗子吃完，如廁完後婢女又端來一碗水及「澡豆」，隨後他將兩者倒在一碗喝下肚，但實際上乾棗是用於塞鼻子防臭，而澡豆則是混合天然去污原料及香料，主要用於洗手。