蔣經國離開蘇聯後，蔣介石有意將其栽培成接班人，但在1975年蔣中正病逝後，副總統嚴家淦則繼任總統，成為蔣經國接任總統前的過渡期，直到1978年5月20日，嚴家淦正式卸下總統職務，儘管在任時間僅3年，不過仍被外界算入蔣經國統治時期，而嚴家淦到底能力為何？竟還被稱為「新台幣之父」。

嚴家淦出生於1905年10月23日，是江蘇吳縣名門世家，攻讀上海聖約翰大學理論化學，在宋子文引薦下踏入仕途，之後被陳誠相中來到台灣，並擔任行政長官公署交通處處長，1945年11月在南京初次見到蔣介石，當時他談論到台灣交通狀況，還提出完整的規劃，讓蔣介石認為他是青年才俊的人才。

蔣介石退居來台前，台灣經濟陷入衰退，因此交給陳誠進行幣制改革，當時身為財政廳長的嚴家淦，先後劃分省與縣市的田賦收入為7與3之比，並廢止日治時代印花稅等，更建議廢除舊台幣、發行新台幣，並實行金圓券跟新台幣隔離，還推動全台統一發票制度，而新臺幣發行後，有效降低通貨膨脹及物價混亂問題，因此被稱為「新台幣之父」。

嚴家淦有效解決台灣經濟問題，這也讓蔣介石留下深刻印象，1963年繼任行政院長，先後制定並實施第4、5期2次4年經濟計劃，改善台灣投資環境、發展加工出口工業等，之後更被蔣介石提為副總統候選人，成為中華民國首位文人副總統，為何他能如此受到蔣介石的信任，楚崧秋曾評價嚴家淦「其過人之處在於不搞宗派，不用私人，沒有政敵，沒有恩怨，這是其長期屹立於波詭雲譎之政海之最大原因」，處事低調是他最大優勢。

1975年4月5日蔣中正病逝後，副總統嚴家淦依中華民國憲法規定繼任總統，成為蔣經國接任總統前的過渡期，而當時台灣經濟發展蓬勃，社會秩序也相當安定，直至1978年5月20日卸任，之後又擔任中華文化復興運動推行委員會會長、國立故宮博物院管理委員會主任等職務，1993年12月24日於台北病逝，享年88歲。