有些文字已絕跡，想要解讀出來，宛如在破解暗號或密碼，若有學生用此寫作業，老師會願意破解嗎？日本一名學生寫作文作業時，由於老師表示語言不限日文，因此他便異想天開，使用「盧恩字母」撰寫，沒想到老師竟花了3小時解密，讓67萬網友直呼太厲害了。

日本16歲高中生「kedamadama」在推特上，分享被導師批改後的作文，只見紙上滿滿都是紅字，但並非他整篇寫錯，而是老師的解碼翻譯，由於未限制寫作的語言，因此他使用已滅絕的盧恩字母（Runes）書寫，此字母於中世紀歐洲用來書寫部分北歐日耳曼語族的語言，尤其通用於斯堪地那維亞半島與不列顛群島。

而kedamadama先寫出日文的羅馬拼音，再轉換成盧恩字母，而老師也不負學生期望，把每一個字寫成英文後再翻譯為日文，成功解讀出全文，寫下評語「花了3個半小時解讀，雖然寫得很不錯，但其實只要用普通文字書寫就好」，下面還蓋了一個「你很努力」的印章，調皮的寫下「這是誇我自己的章，你給我付加班費！」。