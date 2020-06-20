有個腦筋急轉彎，讓不少企業人士乍聞時面面相覷，反應不一，當獲知答案後，臉上個個露出三條線，烏鴉飛過、摔下來的表情。

這個腦筋急轉彎的題目是：老二在什麼時候最快樂？有人一聽就很曖昧地問：是早上，還是晚上？有人還義正辭嚴地說，怎麼可以問這種問題，甚至還有人說：老婆不在時？～。

其實，這個問題的答案，很正常、也很簡單，老二在什麼時候最快樂？當然是老大不在時囉，因為這時老二就可以當老大啦！