小譚道聽圖說》這時最快樂 16:302020/06/20 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》這時最快樂(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有個腦筋急轉彎，讓不少企業人士乍聞時面面相覷，反應不一，當獲知答案後，臉上個個露出三條線，烏鴉飛過、摔下來的表情。 這個腦筋急轉彎的題目是：老二在什麼時候最快樂？有人一聽就很曖昧地問：是早上，還是晚上？有人還義正辭嚴地說，怎麼可以問這種問題，甚至還有人說：老婆不在時？～。 其實，這個問題的答案，很正常、也很簡單，老二在什麼時候最快樂？當然是老大不在時囉，因為這時老二就可以當老大啦！ #快樂 #老二 #腦筋急轉彎 #問題 #小譚道聽圖說 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》高利息 16:302020/06/13 時事 小譚道聽圖說》用念力 16:302020/06/11 時事 小譚道聽圖說》籃球、橄欖球、小白球 16:302020/06/04 時事 小譚道聽圖說》一路好走 16:302020/06/06 時事 小譚道聽圖說》能消毒 16:302020/06/09 時事 話題熱門新聞 荒淫皇帝精盡而亡 死後竟被做成「一道菜」 - 歷史 - 話題 小龍蝦超夯為何台灣人都不愛？網試吃後曝真相 - 日常 - 話題 房子蓋好後「起重機」要怎麼下來？內行人揭密 - 日常 - 話題 美國房價便宜到爆？在地人反曝殘酷關鍵 - 日常 - 話題 金門「砲彈菜刀」用不完？在地人曝暗黑真相 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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