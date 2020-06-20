古代的皇室貴族享受著榮華富貴的生活，受盡世人仰慕的眼光，有不少人都渴望能夠嫁進皇室或迎娶公主，不必再為了下半輩子的生活而憂愁，然而「豪門」的生活並不是那麼好過的，儘管在古代男性擁有三妻四妾是很平凡的事情，但當成為了駙馬後，事情卻沒有這麼簡單！

事實上，「駙馬都尉」在最開始只是一個官職，於皇帝出巡時最在副車上，藉以保護皇帝的生命安全，但從魏晉時期開始該職位就多用公主丈夫，直到唐朝才正式將這一官職統一規定皆由公主丈夫來擔任，之後《唐會要》更直接以「駙馬」代指公主夫婿，從此「駙馬」一詞就成為了公主丈夫的代名詞。

很多人都會認為駙馬娶了公主，從此就可以過上飛黃騰達的日子，但事實上並不然，有許多嚴格的規矩需要遵守，從最開始挑選駙馬人選時就必須要符合長相俊美、身體健康的條件，此外在婚前還會有「試婚宮女」前來測試男子那方面的能力，如果能力不佳就可能慘遭取消婚約。

而到了婚後，儘管古代是一個「男尊女卑」的社會，但若是娶了公主，駙馬全家對公主都還是得要行「君臣之禮」，在明史中就有記載，駙馬每天都必須向公主問安4次，吃飯時也得站在旁邊伺候著，如果想要行房要先經過嬤嬤的批准，還會有時間的限制，更不用想納妾這種問題了。