▶名人上線！看看發生什麼事？

#原來 #歷史偉人 #竟然也會 #凸槌？！

回到歷史上的那一天，看看發生什麼哭笑不得的事，

探究事件的背後故事，趣味解析，用另一個角度看歷史！

【精彩書摘】

諾貝爾不只是發明炸藥的化學家，同時也是諾貝爾獎的創立者。1863年，諾貝爾歷經長久實驗之後，終於成功利用硝化甘油製作出液體炸藥，而這種液體炸藥的爆發力又比既有的炸藥強大。

在這種新型炸藥投入工業使用以後，某日工廠發生了大爆炸事故，奪走了諾貝爾當時正在工廠幫忙的弟弟艾彌爾以及數名職員的性命。極度傷心的諾貝爾會繼續進行炸藥的研發嗎？

諾貝爾因發明痛失弟弟後續發展。（圖／台灣東販提供）

深層探究！

為了進行實驗，諾貝爾駕駛船隻到梅拉倫湖中進行試炸，可是每次只要遇到風吹，船隻就會搖晃不停，最後只好買下梅拉倫湖邊的土地，在那裡建立了一座巨大工廠。

儘管諾貝爾非常注重安全，液體炸藥依舊在各地頻傳事故，有許多人因此喪命或受傷，為此，諾貝爾的公司飽受外界批判。

結果如何呢？

原本諾貝爾是想利用硝化甘油製作較為安全的炸藥，不過他在研發途中發現只要混和矽藻土，就能製作成固體炸藥，而這樣製作出來的炸藥就是後來的矽藻土炸藥。在那之後，矽藻土炸藥被廣泛運用在工地現場，或是鐵路與公路建設等用途。

儘管如此 一樣是最棒的！

旨在促進人類和平與幸福的諾貝爾獎

諾貝爾對於自己發明的炸藥竟意外地使用在戰場上感到憂心，於是將全部財產捐出，期望能為人類做出貢獻。諾貝爾獎便以他的遺產作為基金，並且從1901年起頒發獎項給各領域傑出人物，如今已是公認世界最高榮譽之獎項。

諾貝爾獎頒發的獎項領域。（圖／台灣東販提供）

如何選出諾貝爾獎得獎者。（圖／台灣東販提供）

為什麼沒有諾貝爾數學獎？

推測1 諾貝爾與當代知名數學家米泰萊弗勒互為冤家，他擔心要是設了數學獎，很有可能會被米泰萊弗勒奪下獎項，所以故意不設立數學獎。

推測2 諾貝爾對數學並沒有任何興趣。由於數學是以理論為主的學問，後人推測諾貝爾認為這樣的學問無法對人類福祉有實質上的貢獻，所以不設立數學獎。

韓國的前總統金大中因促進南北韓統一，於2000年獲得諾貝爾和平獎。

諾貝爾獎得獎者可獲得800萬克朗（參考2020年5月之幣值約為2400萬台幣），以及一面金牌與獎章。

諾貝爾的生平。（圖／台灣東販提供）

(本文摘自《偷看愛迪生的聊天室：27位世界偉人的凸槌趣史》/台灣東販出版)

【作者簡介】

文／崔玉任

大學時期主修數學， 畢業後曾任幼童雜誌記者與教育文化開發者，

現在則為了對任何事物充滿好奇心的女兒，撰寫各種不同領域的兒童書籍．

由於本人的個性出格，常不小心犯下錯誤，所以在撰寫這本書時，自己也常笑開懷．

作者的執筆作品包括 《打破初級煩惱》、《充滿自信的職業旅行》、《在外活動的安全守則》、《恭喜上小學了！》、《寒冰王國》、《一定要擋住！ 砰地突破！》 等。

圖／金素姬

主修視覺設計，後從事漫畫與插畫創作．

曾為《為了下一個世代的北韓指南》、《世上最哀愁的旅人，難民》、《兒童大學：生物》、《動物也有權利》等書繪製插圖，並在《共存之道》與《兒童樂園》雜誌連載漫畫．此外，還曾親自創作漫畫書 《半月》。

（以上書名皆為暫譯）