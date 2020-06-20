愛因斯坦不知道回家的路？

比爾蓋茲展示新品電腦竟然當機？

貝多芬為什麼三天兩頭換幫傭？

原來達文西曾當過廚師？

聽膩了歷史名人的豐功偉業，

看看他們罕為人知的傻眼趣事！

【精彩書摘】

令人意想不到的一面！

愛因斯坦在4歲以前都不會說話，到了9歲仍口齒不清，勉強能和人進行對話。除此之外，長大成人以後也無法自己綁好鞋帶。即使如此，他仍在專業領域一展長才，有著傲人的表現。

在獲得諾貝爾獎的幾年後，愛因斯坦開始在美國的普林斯頓大學任教，從此直到過世他都住在同一棟房子裡，可是他卻經常忘記回家的路，總是走到別人家，究竟他的健忘症有多嚴重？

愛因斯坦聊天室。（圖／台灣東販提供）

結果如何呢？

由於愛因斯坦老是忘記回家的路，所以同事都勸他畫好簡單的地圖並隨身攜帶，但情況一樣沒什麼改善。

也因為他老是記不起來自家的電話號碼，每當他要打電話回家時，總是要翻閱電話簿才行。

也發生了這樣的事！

有一天，愛因斯坦弄丟了火車票，急忙地四處翻找，認得愛因斯坦的列車長看到他慌張的模樣，便表示不會跟他查票。但愛因斯坦卻這麼回答列車長：「謝謝您，但我一定要找到車票。」

列車長不解，向他詢問理由何在，結果愛因斯坦答道：「要看了車票才知道我要去哪裡啊！」

20世紀最偉大的科學家，愛因斯坦

愛因斯坦終其一生致力於自然法則的研究，他對於光線、時間與空間、宇宙所發表的研究理論，造就了我們今日的便利生活。

受惠愛因斯坦研究最深，也最具代表性的就屬GPS這項產物，因為若沒有相對論，是不可能產出這項技術；而我們要是沒有GPS，也就不能製造飛機的自動導航系統，以及我們手機上的地圖APP了。

不只如此，其實以下介紹的日常便利設施也全都是受愛因斯坦的理論啟蒙而發明：

許多日常便利設施皆受到愛因斯坦的理論啟蒙而發明的。（圖／台灣東販提供）

(本文摘自《偷看愛迪生的聊天室：27位世界偉人的凸槌趣史》/台灣東販出版)

【作者簡介】

文／崔玉任

大學時期主修數學， 畢業後曾任幼童雜誌記者與教育文化開發者，

現在則為了對任何事物充滿好奇心的女兒，撰寫各種不同領域的兒童書籍．

由於本人的個性出格，常不小心犯下錯誤，所以在撰寫這本書時，自己也常笑開懷．

作者的執筆作品包括 《打破初級煩惱》、《充滿自信的職業旅行》、《在外活動的安全守則》、《恭喜上小學了！》、《寒冰王國》、《一定要擋住！ 砰地突破！》 等。

圖／金素姬

主修視覺設計，後從事漫畫與插畫創作．

曾為《為了下一個世代的北韓指南》、《世上最哀愁的旅人，難民》、《兒童大學：生物》、《動物也有權利》等書繪製插圖，並在《共存之道》與《兒童樂園》雜誌連載漫畫．此外，還曾親自創作漫畫書 《半月》。

（以上書名皆為暫譯）