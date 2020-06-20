香港電影風靡全球多年，是華人世界的重大指標，也是不少70年代到90年代人的集體記憶，無論是《唐伯虎點秋香》、《大話西遊》、《五福星》、《新烏龍院》、《英雄本色》…等等，各部都是經典。尤其是香港三級片的崛起、氾濫，最後仍不敵種種現實考量，乃至衰敗收場。

香港電影有嚴格的分級機制，三級片牽涉裸露和暴力血腥等話題，因此嚴格規定未滿18歲的青少年不得觀看。但即便如此，由於當時的政府放寬一些禁錮，以追求經濟發展為主要導向，反而成就了後來香港三級片的黃金時代。

黃金時代的香港三級片在各方面都有嚴格的審核標準，無論是劇本或是演員選角，都有一套嚴選標準，更捧紅不少兩岸三地的演員，且至今為人所熟悉，包括徐錦江、黃秋生、任達華、葉子媚、舒淇、翁虹、朱茵、邱淑貞、李麗珍、徐若瑄…等。這中間也出了不少經典電影，像是《金瓶梅》、《玉蒲團》、《赤裸羔羊》系列…等。

但也因為香港三級片市場活絡，不少半路出家的導演也盲目模仿拍攝，加之拍攝條件放寬，影片品質參差不齊，使得香港三級片電影遭到嚴重打擊，市場也逐漸衰敗，不再輝煌。就連英國影評人Calum Waddell也不禁感慨，「香港三級片是一個時代的產物，今天，香港三級片時代已經結束了。」