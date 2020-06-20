古代皇帝後宮佳麗三千，不少秀女入宮後，理所當然要將完璧之身獻給皇上，但是在元朝卻有一項奇葩規定，那就是任何女子到了出嫁年齡，都要先讓和尚「開紅」，才能完婚，而頒布這道荒唐法規的正是元順帝，他甚至以身作則，即便是剛選入宮的嬪妃，也要先陪和尚「睡一覺」，以致後宮淫亂不堪。

元朝篤信佛教，到了元順帝，更是對喇嘛僧人寵愛無比，特別是西藏的密宗佛教在皇室貴族之間非常盛行，其中就有以房中秘術為修道之法，其教義卻是教人「雙修大法」，因此元順帝便熱衷藉由男女「雙修」等行為來達到修法的目的。

據《元史·哈麻傳》記載，當時的宮妓在表演歌舞時，還要充作君臣和和尚們施行房中術的工具。後宮不少嬪妃更公然與和尚通姦，就連那些剛被選進宮中的佳麗，也要先陪和尚睡覺。

然而這項淫亂的規定，不僅引起廣大門閥士族不滿，各地農民起義造反，加上元朝內部互鬥爭權，最終加速了元朝帝國的滅亡。