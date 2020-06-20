網球名將謝政鵬，同時也是謝淑薇的胞弟，去年歷經女友離世的沉痛打擊，讓他十分抑鬱且難以釋懷，昨（19日）更在臉書控訴長時間遭到精神壓力和情感霸凌，不僅自爆「差點走了」，也公開和姊姊謝淑薇關係不睦。

同為網球選手的謝淑薇與謝政鵬是體壇上著名的姊弟檔，去年更在溫布頓網球錦標賽首度組隊參加混雙賽事，姊弟感情貌似不錯。不料，謝政鵬昨卻在臉書自爆前幾日突冒輕生念頭，是其胞妹將之從死亡邊緣拉了回來，自己受夠了這十幾年的精神壓力和情感霸凌，並直言認識自己的朋友都知道他「沒有姊姊」，也不會在他面前提起謝淑薇。

謝政鵬指出，自己投入體壇後，外界認為是受到姊姊謝淑薇的金援和提攜，「這些年我忍了也吞了，請別再說我靠她的金援她的支持我才有今天，我能有今天是靠著自己邊打邊教球熬過來的，總之這一輩子的壓力在面臨這一次的邊緣，我放棄了所謂的家庭情感。」

而他數日前的一篇貼文也提到，不論做什麼，他總被外界冠上「誰的哥哥、誰的弟弟」的名號，這種「陪嫁、買一送一」的感受，讓他難以接受。

不少球迷粉絲看到謝政鵬的負面貼文，則紛紛為他加油打氣，「很想好好鼓勵你，只能說加油了！辛苦你了！」、「加油！黑夜總會過去的」、「別放棄自己，勇敢向前才有機會！」、「你就是你！給我好好活著！」、「你真的很棒，不要去在乎哪一些過客的閒言閒語」。

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