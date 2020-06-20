在都會區，現代高樓拔地而起，其中「塔吊起重機」更是建地不可或缺的重要機具，不過就有網友好奇，當房子蓋好後，矗立在高樓頂部的起重機又該如何功成身退？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文指出，「各位大哥哥、大姊姊，你們知道這個房子蓋好了，起重機要怎麼下來嗎？好奇很久了，都沒有答案…」

貼文一出掀起網友熱議，不少人紛紛歪樓，打趣笑說「沒有拆，直接包在房子裡面的」、「叫它媽媽來叫啊～我數到3喔！再不下來，等著淘氣厚速共」、「肚子餓它自己就下來了，總是要出門吃飯的」、「它會在上面被分屍，然後它的同伴會在下面撿屍」、「當然直接爆破噴下來」、「你不知道嗎？到時候把大樓拆掉，就可以下來了」。

不過也有內行人解答，「會先分解！然後再用吊車把零件一塊一塊吊下來」、「超高大樓搭吊是一節一節自己吊掛上去組裝，下來是用反向作業」、「塔式可以自己慢慢長高及慢慢變矮的，趕時間的會花大錢請移動式起重機，俗稱的吊車來拆」、「兩種方式。一種是叫大噸數的吊車，分開吊下來。如果太高吊不到，就分解，搭乘臨時電梯下來，這種高空吊塔也是一層一層拆解安裝拆解安裝。一直上去的」。