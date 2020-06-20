日式料理在台灣頗受歡迎，不過就有網友不解，為何日本人這麼愛吃「生雞蛋拌飯」？貼文一出隨即掀起網友熱議，更有老饕分享背後銷魂關鍵。

日本人分享生蛋拌飯吃法（影片取自YouTube/Yuuuma TV）

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，在日劇中經常看見日本人家庭吃生雞蛋拌飯，料理手法簡單方便快速，「一碗熱騰騰的白飯，加上一顆現打的生雞蛋，再加一點醬油攪拌即可完成」。

不過他不解的是，「雖然拌飯口感跟蛋香味可以想像得出來，但是為什麼日本人這麼愛吃生雞蛋拌飯？」他也坦言，對台灣的生雞蛋等級沒什麼信心，不敢用來製作生雞蛋拌飯，只敢把雞蛋煮熟後才吃。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「真的很好吃，我超愛」、「日本雞蛋不會腥，拌飯很讚」、「日本人真的很愛吃黏黏的食物」、「其實真的蠻好吃的，跟半熟蛋拌飯一樣。日本生食文化很有名，但都會注意衛生」、「日本的雞蛋等級跟台灣的雞蛋等級不同」。

另外也有內行人分享專業吃法「加了醬油以後，雞蛋、納豆、山藥、秋葵，四個一起拌下去，吃起來有夠爽！我這樣可以破戒吃個四五碗沒問題」、「生雞蛋拌飯加上醬油真的好吃！飯一定是要剛煮熟的，溫度夠高，淋上生雞蛋+醬油，攪拌均勻，蛋因為熟飯所以會有點半生熟狀態，醬油調味，濃稠密的口感真讚」。

事實上，為了保障生食的食用安全，日本有一套嚴格的檢驗標準，市售的雞蛋都會印有賞味期限，就連取卵日期和農場序號也會進行標示。其中值得注意的是，在賞味期限之前，雞蛋都是可以直接生吃的，但是過了賞味期限也不代表雞蛋就壞了，而是要充分加熱後才可食用。