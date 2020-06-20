新北市一名7歲男童本月13日與家人前往露營區遊玩，不慎溺水，當下有熱心民眾見狀後下水救人，經過一連串緊急救治，才將男童從鬼門關前救回。而不只家人未發現，就連園方也表示男童並沒有呼救，對此，就有一名專業救生員直言，電影中溺水者會在水中揮手、呼救的情況都是電影效果居多，「溺水的人其實比你想像中安靜…我在海邊當救生員這幾年，至少看過100個人溺水，但據我印象有呼救的絕對不到5％」。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，溺水的徵兆顛覆一般民眾的想像，就像新聞講的「男童當時一個人在戲水池邊緣，因疑似在練習潛水，一直把頭埋在水下，加上男童可能吃太飽，昏昏沉沉才沉下去，過程中並無呼救。」他提到，「吃太飽混混沉沉沉下去絕對是胡扯，但過程中沒有呼救絕對是常態。我在海邊當救生員這幾年，至少看過100個人溺水，但據我印象有呼救的絕對不到5％」。

原PO接著分享了實務上溺水者的親身經驗，「小時候有次我在泳池游泳溺水，當時我明明看到有個大人在岸上看著我這邊，但他卻沒有發現我，好在後來有人游經過我旁邊順勢拉了我一把才獲救」、「我與同學暑假時去溪邊烤肉玩水，打鬧時不小心嗆到水，在岸邊想站起來卻沒有力氣，明明意識就很清楚，想呼吸卻發不出聲」、「有次我去海邊玩差點溺水，那時候我想呼救但根本喊不出話來，水一直灌讓我猛喝水」。

原PO解釋，溺水者事發當下會因為緊張，而發生喉頭痙攣，導致咽喉關閉無法呼吸，「根據我在海邊觀察及救援的經驗，95％的人是喊不出聲音的，能夠求援揮手的溺者比例也很低。很多時候溺水意外都是在我們的眼皮下發生，只是我們通常不知道發生了什麼事，直到溺者放棄掙扎後才發現意外已經產生。如果不是有長時間救生經驗的人，其實很難發現他人正在溺水」。

最後他提醒，「沒有人希望意外發生，適時地多關心一下身邊的人。如果有孩童在你身旁玩水但突然變得很安靜，不管是不是你的小孩，都試著跟他講話、觀察對方有沒有回應，或許就能多挽救一條性命」。

貼文一出引起不少人共鳴，紛紛留言回應「我溺水過，真的是緊張到無法呼救，而且沉在水裡，根本沒力氣掙扎」、「之前也曾經在淺水池踩滑，因為地板太滑一直站不起來，嗆了幾口水後才被人拉起，差點以為要葛屁了」、「小時候曾經在泳池旁坐泳圈，不小心滑進水裡，真的是完全沒掙扎的直接往下沉，當下只覺得水一直灌進來嘴裡，眼睛睜著看自己離水面越來越遠，最後是一個外國泳客拉我出水面的，我爸媽其實就在旁邊，完全沒發現我溺水了」、「小時候在海邊溺水也是被身邊的大人撈起來～沒掙扎＋1」、「大學游泳的時候一個女生原本游的好好的卻突然不動，靠近她，她整個人無尾熊上樹一樣爬到身上來一直喘，看完這篇突然覺得好像做了好事」。