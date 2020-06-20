新冠肺炎疫情爆發後，導致全球經濟停擺，甚至有人因此被裁員，不少國家為了解決失業危機，給出紓困金、失業補助等。美國有一名男子在3月底，向州政府申請失業輔助，沒想到近日竟收到37張支票，總價高達1.4萬美元(約新台幣41萬)，但他卻反而被嚇得不敢用。

綜合外媒報導，馬克（Daniel Mark）在3月底，首次向俄勒岡州就業部門申請失業補助，起初因資格不符合遭拒絕，直到新紓困法案CARES通過後，他申請也順利獲准，等了3個月後，陸續收到支票，一共收到37張，總價1.4萬美元(約新台幣41萬)，讓他驚覺有異「這筆錢我等了很久，但哪個錢是我的？我該如何解決？」。

馬克認為，這一筆金額雖然非常可觀，但擔心這是州政府的失誤，付給他2倍的補助金額，憂心假若隨意使用，未來恐會變成欠國家的債務，「每一張支票都有序號，這代表它們並非複印品，確實具有法律效力，儘管我可以把它們存入銀行，但我並不想，也不想惹麻煩，等了這麼久，如今還是無法使用」。

而馬克也推測正確，州政府確實支付2倍的金額，而俄勒岡州就業部臨時總監格斯騰費爾德(David Gerstenfeld)提到，「這應該是人為疏失，由於申請數量成千上萬，儘管有99.9％的準確率，但百密總有一疏」，而他們的系統也設有篩選機制，用來防止重複付款，民眾若收到多的補助金，最終還是得歸還。