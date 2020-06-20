不少家庭主婦為了維持家計，會掌控家中經濟支出與丈夫的零用錢，因此有些人夫會偷藏私房錢，以免薪水被妻子全數充公。大陸湖南一名父親，平時有藏私房錢的習慣，以備家中急用之需，一藏就是3年，近日他將錢取了出來，沒想到竟多達10多萬元人民幣，讓不少人直呼「好老公永遠是別人的」。

綜合陸媒報導，湖南益陽市一名47歲唐姓父親，平時會將用不到的錢，存在家中樓梯的不銹鋼管扶手裡，而且一存就是3年，由於近日女兒欲要買新房子，因此提早2年取出，與家人共4名花1小時數錢，沒想到金額高達10萬人民幣(約新台幣41.8萬)左右。

唐姓父親透露，這些都是多餘的錢，他做生意賺的錢都存在銀行，而妻子也知道他會藏錢，但不知道藏在哪裡，當時他將扶手的不銹鋼管割出小洞，作為藏錢的地方，每次都趁人不注意時存進去，而這一筆錢並非為了私用，而是做為家人的急用金，也建議大家把不需要的開支省起來，存下來的小錢，多年後也是相當可觀的。