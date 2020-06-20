天氣逐漸變熱，許多人開始吹冷氣，冷氣師傅每到夏季，工作量就會增加，但他們到底能賺多少呢？日前一名網友提到，去年曾詢問食品產線技術員的工作福利與薪資，豈料月薪僅23K且月休只有4天，讓他難以接受，意外釣出冷氣師傅回應，學冷氣安裝比較賺「一天就實收高階主管的月薪」。

一名網友在PTT提到，去年面試食品產線技術員，得知該工作上班時間朝九晚九，且月休四天、需配合加班，儘管午餐及晚餐有提供50元便當，但月薪23800元未扣勞健保，讓他難以接受離開，一名冷氣師傅得知後，提到「工廠的工作內容也是要學，那為什麼不去學有『錢』景的」，勞力工作很多種，但辛苦錢還是要聰明賺。

冷氣師傅表示，冷氣安裝每到夏天就很缺工，安裝一台分離式冷氣，基本工錢約4千元左右，而材料又是另外算，裝一台約3至4小時，做久了以後，顧客就會互相介紹，「我以前夏天最高記綠一天裝7個案場，早上6:30出門做到晚上11點，累爆衣服濕了乾，乾了又溼，但累得很爽，7場賺飽飽，一天就實收高階主管的月薪」。

不少網友回應「先不提技術的學習時間跟成本，空調這行一年大概三月至十月算旺季，其他時間很閒，再來不少技術性工作競爭都蠻大的，都是個人老闆，有心創業是好事，只是許多剛學會出來闖的都會削價競爭，壓低了行情」、「親戚每年夏天做空調賺飽飽，冬天就喝光輸光了」、「這確實是辛苦錢，但辛苦起碼有錢，比辛苦又窮來的好」。

也有人提出質疑「一台賺4千，一天7台頂多35000(元)是高階主管月薪？」，而原PO也解釋，一台賺4千是最基本價格，另外還有工錢和料錢，都是視場地再加，而冬天雖然並非旺季，但仍有售後服務，因此也還過得去，主要還是要靠自己出來接單比較賺，若是給人請，薪水就沒這麼高了，而客源主要靠顧客介紹，「服務要做得好，客人晚上11點冷氣有問題打來都要跑的」，之後就是客人排隊等裝機。