現在全球景氣差，不少夫妻不願生小孩，導致生育率不斷下降，光是生一個孩子，就被壓得喘不過氣了。日本琦玉縣有一對夫妻，結婚20年狂生12個孩子，每一個月甚至能吃掉60公斤左右的食物，驚人的生育能力讓人驚呼「小孩多到能組成一支足球隊」。

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綜合日媒報導，48歲漆山亨與43歲妻子漆山佳月結婚20多年，兩人共同經營美容院，育有6男6女，儘管要照顧12名孩子，但漆山太太並非家庭主婦，還是一名美容師，為了打理好家裡，她一天僅睡3個小時，每天5點起床準備早餐與孩子的午餐便當，7點陸續送小孩去上學，直到9點才帶著未上學的孩子進店裡工作。

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忙到晚上7點才回家做飯，飯後她還要做家務到凌晨2點，而丈夫則會幫忙2歲的幼子換尿布，21歲長子漆山葵遺傳到美髮天分，目前也是一名美容師，而18歲長女漆山海音與弟妹年紀相差大，因此也是母親的得力助手，會幫忙做家事與煮飯，而次女柚杏則是一名學霸，會輔導弟妹們的課業，其他較小的孩子也會幫忙洗碗、擦窗等家事。

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有趣的是，由於家中人口多，因此漆山家每一個月能吃掉60公斤的食物，就連去迴轉壽司店用餐，一次能吃掉百盤壽司，食量相當驚人，而漆山太太也為一家人創IG帳號，吸引近20人追蹤，經常可見她分享全家人出遊、每餐的份量照等，生活過得十分幸福，漆山太太還會為孩子做成長冊，受訪時害羞的提到「這都是我的寶物」。