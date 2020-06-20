非裔男佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，引爆反種族主義示威運動，而歐美有不少品牌，例如黑人牙膏(Darlie)、百年糖漿品牌傑邁瑪阿姨（Aunt Jemima）等，商標上皆印有黑人圖示，被指有種族歧視主義而遭到外界抨擊，高露潔棕欖公司（Colgate-Palmolive）18日也表示，目前正在評估旗下品牌「黑人牙膏」。

高露潔發言人向路透社提到，這35年以來，與合資夥伴好來化工公司（Hawley&Hazel）一起發展黑人牙膏，「包括對名稱、商標及包裝進行重大改變，目前正與合作夥伴一起評估，進一步改善品牌的各方層面，其中包含品牌名稱」。

其實早在1990年，黑人牙膏就改過英文名，從原名「Darkie」改成「Darlie」，儘管當時改了英文名字，但中文仍保持稱做「黑人牙膏」，包裝上黑臉形象也未改變。而為何叫做「黑人牙膏」，那時民眾普遍認為黑人臉黑牙齒白，且廣告初期曾提到，牙膏中配方含有非洲一種樹木的潔齒藥物，此為非洲黑人牙齒白的原因。

佛洛伊德之死不僅波及到黑人牙膏，就連百事可樂(PepsiCo)旗下的糖漿品牌傑邁瑪阿姨(Aunt Jemima)，包裝上也印有黑人婦女的圖示，而大米品牌班大叔(Uncle Ben`s)則是印留一頭白髮的非裔男子圖像，各大廠牌紛紛宣布，未來將更改名稱以及封面照，希望改正產品過去給消費者們的種族刻板印象。