在日式料理中經常可以看見鰻魚料理，尤其是鰻魚飯裡的鰻魚用炭火燒烤過後加上肉質鮮美的口感，讓它成為了不少饕客的最愛。但有網友就發現，這種鰻魚飯通常價格都比較昂貴，可是在超市中所販售的鰻魚罐頭卻非常便宜，讓他非常困惑到底為何會有這樣的差異。

這名網友在PTT上發文，表示日本的烤鰻魚一條可能就要價好幾百塊，一碗鰻魚飯上面甚至只放了一節鰻魚就要5百多塊，可是反觀超市中所販售的鰻魚罐頭，一罐的價錢卻只要幾十塊而已，這巨大的差異讓PO主覺得非常不解，「價格差到這樣，很難讓人搞清楚到底鰻魚的實際價格」，他也好奇地詢問其他網友究竟造成這種現象的原因是什麼？

此文一出，立刻引起網友熱烈討論，有不少人認為價錢差這麼大最主要的原因就是「品種」，「品種不一樣，吃起來也完全不一樣」、「海鰻跟 河鰻差別，罐頭都是海鰻比較便宜」、「黑鮪魚與黃鰭鮪魚價格也差很多，而黑鮪魚身上不同部位的價格也不同」、「日本鰻魚飯用的是日本鰻，罐頭鰻魚用的是灰海鰻，價格差很多」。