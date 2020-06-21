現在有許多的女孩子都會為了身體的健康或好看的身材曲線而去健身運動，在可愛的長相之下隱藏著「魔鬼的身材」。大陸一名網紅有著一張相當甜美童顏的臉蛋，然而她卻擁有十分壯碩的驚人身材，是一位名符其實的「金剛芭比」，讓不少網友看到她的身材後都驚呆了。

這名網紅叫做「宇宙無敵小鋼蛋蛋」，本名為李碩，今年24歲，原本的她只是一名瘦弱嬌小的女子，不過因為非常渴望能夠擁有健壯的身材，所以才開始進行健身訓練，逐漸成為了有著多塊大肌肉的健美「金剛芭比」，雖然最初她因為肌肉十分痠痛而一度有過放棄的念頭，但久而久之她就習慣了這樣的感受並享受其中，好幾年來都堅持著每天健身訓練。

如今李碩成為了「健美小姐」，曾參加過多場比賽都拿下亮眼的成績，像是2019東三省大學生比基尼全場冠軍以及美臀冠軍等等。而她平時也會在網路上分享自己的日常照片與影片，有不少人在剛認識她時，都以為她的身材是合成的，甚至有些人會在得知真相後言論攻擊她，但李碩對此卻不以為意，對自己的身材也是相當滿意。