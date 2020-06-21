在恐怖或驚悚電影中，常常會有牆壁縫隙中突然有不明物體竄出的畫面，讓人看完以後就算回到家也仍心有餘悸。最近，日本一名網友家中的牆竟有肉色的東西不斷向外生長著，讓他嚇了一大跳，但仔細一看才發現原來這一切都是他自己造成的！

這名網友「@saikorodo」在推特中分享了一系列的照片，只見一個木頭製貴子下方有一處破洞，在這個洞中竟流出了肉色的不明物體，而且還隨著時間的流逝越變越多、越長越大，讓他頓時間嚇了一大跳，在文中直言：「地獄」，不少網友看到這篇推文後，也都覺得十分驚悚，紛紛留言：「我的天！還以為是內臟咧！」、「這不就是鐵雄（動畫阿基拉中的角色）嗎！」、「欸？這是什麼恐怖的東西？」。

推主後來也出面解釋，指出這裡是他經營的桌遊店，因為店內的牆壁破了一個深度超過1公尺的洞，所以就買了「PU發泡填縫劑」來填補，但他想說既然買了就乾脆一次性用完，直接將整罐都噴了進去，沒想到兩個小時過去後，發泡劑竟膨脹到溢出了牆壁，他也緊急用美工刀將多出的部分切下來，作為店內的一個裝飾物。