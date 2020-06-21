美國太空探索技術公司（SpaceX）的飛龍號太空船(Crew Dragon)，兩周前載著2名美國太空總署（NASA）太空人，分別是赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken），於美國東部時間5月31日上午10:30，順利抵達國際太空站，日前他們在推特分享從太空看地球的景色照，其中一張南太平洋神秘海洋漩渦照意外引發熱議。

This light blue ocean swirl caught my eye as we flew over the South Pacific. pic.twitter.com/Ns7HpCfhWb — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) June 15, 2020

國際太空站每天在距離地球402公里的高度環繞運行16圈，當時繞經南太平洋時，太空人赫利發現海域出現海洋漩渦，隨即將奇景拍下並上傳推特，寫下「當我們經過南太平洋時，淺藍色的海洋漩渦吸引了我的目光」，不少網友則驚呼「這會不會是海怪造成的」、「好像動畫《海底總動員》的魚群正在沿著東澳洋流游的畫面」。

I stayed up late last night to spend some time looking out the window. It was a beautiful day to see the Great Lakes and my childhood home in upstate New York. pic.twitter.com/iNpPDCH4Fi — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) June 13, 2020

美國國家海洋局則解釋，海洋是不斷流動的巨大海域，而海洋漩渦也是海水洋流擠壓產生的，有時洋流部分會被截斷，並產生稱為渦流的循環水流。值得一提的是，此次太空人的太空衣為黑白色，由科幻迷伊隆·馬斯克（Elon Musk)親自設計，此次太空任務若是成順利完成，美國預計在2024年送太空人上月球，未來更希望能飛往火星等其他地。