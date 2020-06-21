在網路上常常會有人以「富得流油」來形容很有錢的人，用詞中帶有一點誇飾的意味，但現實中竟真的出現了這種情況！前陣子，伊朗一名男子前往ATM領錢，然而旁邊的地面卻突然瘋狂湧出黑色液體，男子先是驚嚇後又恢復正常，繼續淡定領錢，不少網友看到影片都笑翻，驚呼：「真是富得流油」。

(影片來源/YouTube/UNEXPLAINED VIDEOS)

根據外媒報導，該起事件發生在伊朗西南部的馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleyman），上月5日一名身穿紅色長袖上衣的男子到ATM機器前領錢，不一會兒，一旁的地板竟突然開始不斷地湧出黑色石油，男子見狀受到了驚嚇，往後退了幾步，但很快就又恢復淡定，繼續操作著ATM機台，只不過仍會不時地觀察石油的情形，之後另一名男子進來時也被眼前的景象嚇到，紅衣男子還貼心地向他提醒地上的狀況。

這段影片曝光之後，很多網友都覺得相當震撼，紛紛留言：「這就叫富得流油嗎」、「我取的是錢，為什麼冒出來的是石油」、「ATM：我現金不夠了，吐點石油你拿去賣了換錢吧」、「你好，這不是自動提款機，這是自動加油站」、「猛毒（電影）來了！」。