現代社會繁忙的生活導致外食族增加，很多人都希望可以擁有均衡的飲食，因此便當店、自助餐等可以吃肉又吃菜的組合就受到不少外食族的喜愛。近日，有網友就發現很多的便當店都特別喜歡提供「紫菜湯」給顧客飲用，讓他覺得非常不解。

這名網友在PTT上發文，表示在台灣到便當店消費，大概10間裡面會有8間店家用「紫菜湯」當作公湯，讓顧客們自行舀湯飲用，就連港式燒臘那種便當店也不例外，這個現象讓PO主非常不解，好奇詢問：「為何台灣便當店這麼愛紫菜湯，有什麼特別原因嗎？」。

文章發布後，不少內行網友都前來解答，只出了紫菜湯的2大優點，分別為「成本便宜」和「做法簡單」，「便宜好做，接受度高」、「簡單又輕鬆，成本低廉」、「紫菜湯粉丟下去，攪一攪、打顆蛋就完成了」、「好準備，煮個蛋花湯，紫菜包丟下去攪一攪就好」、「好煮，而且紫菜湯不用放太多鹽，夠鹹」、「料只要一點點，放到水裡散開後好像很豐富」。