大自然中擁有弱肉強食的殘酷法則，而大白鯊就屬海中掠食者中的佼佼者，再加上許多電影都以大白鯊作為主題，更加深了人們對於牠的恐懼。日前，美國一名藝術家就利用無人機拍下了大白鯊分食海豚的驚人畫面，影片一曝光後立刻吸引了數萬人觀看。

根據外媒報導，卡洛斯（Carlos Gauna）本月14日時在加州的海岸附近利用無人機拍到了幾隻大白鯊在撕咬一隻海豚的屍體，從影片中可以看到，這隻海豚一開始就呈現著翻肚的狀態漂浮於海面上，幾隻大白鯊發現此處有食物後，便前來享用這頓美味的大餐，牠們不斷地撕咬著海豚的屍體，導致附近的海水都染上了血色，海豚的腸子等內臟也都外露，甚至離開了體內，獨自飄在海面上。

卡洛斯透露，這是自己第一次看到沿海的大白鯊這麼大膽地食用動物屍體，而在影片中也可以發現，一旁有幾艘船隻正近距離地觀賞這難得一見的場面，卡洛斯表示自己並不認識船上的這些人，「他們有幸獲得了這場表演的第一排座位」。