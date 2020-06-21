有「上帝金戒指」之稱的天文奇景「日環食」終於在今日登場！不少民眾都和親朋好友相約，把握機會欣賞這難得一見的景象。有網友就興奮在PTT上分享「女同事答應下次一起去看日環食了！」網友聽了卻全都鼻酸。

一名男網友在PTT八卦板以標題「爽，女同事答應我一起去看下次的日環食」發文，表示因為覺得日環食就像是上帝的金戒指，是浪漫的象徵，於是好不容易鼓起勇氣約心儀的女同事殺去嘉義看日環食，沒想到女同事已經約好要去看電影跟唱歌，但還是回應原PO「沒關係，下次日環食一定陪你去看」讓原PO興奮直呼「我也太幸運了吧，開始期待下次的日環食了」。

實際上，日環食是月球運行到太陽和地球之間時發生的一種天文現象，因為月球遮住太陽全部或部份的光線，所以從地球上看起來就好像太陽全部或部份消失了。而這次日環食更是本世紀最後一次能在台灣看到的日環食，錯過要再等195年，也就是2215年6月21日才看得到。因此女同事等同是宣告「下輩子再說吧！」文章曝光後掀起熱議，不少網友看了紛紛鼻酸留言「不忍噓」、「下下下下下下輩子」、「不錯噎只要在等兩百年」、「確保你下一世有人陪你也是不錯啦」、「再等195年幫拍拍」、「羨慕噓」、「我笑噴幫你QQ」、「趕緊研究一下冬眠裝置，可能還有機會可用上。」但也有人往好處想「台灣以外的話，有生之年還等的到」、「雖然我知道認真不對，不過可以出國看」、「有希望，他暗示你要兩人出國同遊」。