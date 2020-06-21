有美食王國之稱的台灣，不但到處都有便宜好吃的小吃，就算是深夜時段也不用擔心餓肚子。日前一名網友就在臉書分享自己自行「加料」的宵夜，讓美味的牛肉湯瞬間大升級，網友看了也全都暴動，紛紛直呼「可惡，想吃呀」！

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」發文，分享自己的深夜宵夜，從畫面中可以看到他正在享用一碗牛肉麵，不但超大碗，牛肉和湯汁都像不用錢一樣裝好裝滿，但仔細一看會發現麵條似乎不太一樣，原PO隨後也揭曉「牛肉麵店的牛肉湯，再搭配泡麵的麵條，出乎意料的好吃，大家可以試試看」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛暴動留言「太可惡！！！！！！！！」、「好多肉，好過分！可惡我肚子餓了」、「沒看過你這種人！惡劣！」、「幾點了你給我看這個」、「人間兇器」、「泡麵百搭」、「這麼晚發這篇是想害死誰」、「這肉量，可惡，想吃呀」、「太誇張了啦，3點你po這個文？？」原PO更進一步分享他的祕訣是「買兩份牛肉湯的份量」更有內行饕客透露「再教你一招，學以前的外省老兵，牛肉湯配饅頭也很對味，白饅頭、山東大饅頭都適合」。