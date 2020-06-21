雖然說服務業人員的工作就是替客人服務，但也不代表可以對他們不尊重！一名早餐店的老闆日前就在臉書抱怨，表示有名熟客每次來態度都很差，日前來店裡又開始嫌東嫌西，沒想到店員妹妹竟然趁機替他們報仇，讓老闆忍不住嗨喊「幹得好！」

一名早餐店老闆在臉書社團「爆廢公社」發文，表示店裡有名熟客因為態度極差讓大家都很「感冒」，日前她來店裡消費的時候又開始嫌東嫌西「阿你家的三明治怎麼都冷滋滋的，我最愛吃燒的...」、「那個煎台現在煮起來的抓餅蛋給我一個，但是那個冷了我不要那一塊，我要新煮一個燒的...」接著點了一杯熱紅茶，店員妹妹因為怕客人又要嫌棄，就「把裝好的溫紅再拿去鍋子裡煮滾加熱，拿給超愛燒的客人...」該名客人沒等涼就馬上喝了一大口，馬上被燙的怒嗆「唉唷，怎麼那麼燒阿！是要把我燒死嗎？你們是故意的嗎？」又因為沒人理她氣得大罵「怎麼做生意態度那麼差，是賺很多了是不是... 」老闆事後則開心直呼「事後只想跟阿妹說，幹得好！ 我就是故意的... 哈哈哈！！忍她很久了」。

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「透早一笑」、「幹得好，不容奧客在頭上拉屎灑尿」、「對付這種人就是要燙到讓他閉嘴」、「超討厭自以為是的常客」、「幫阿妹啊加薪」、「奧客無極限」、「種客人真的很討厭，明明東西就是熱的，來還是一直強調要熱的要熱的，那就給他個痛快吧！」、「莫名的爽快感」、「我看店家是真的很欠人家用新台幣教訓」、「有時候客人是需要教育的」、「合理沒毛病」。