上班族每到中午最煩惱的事就是「不知道今天午餐要吃什麼？」。一名網友看到機車上的便當店傳單，想說可以幫同事換換新口味，沒想到一收到便當竟然傻眼發現菜色就像是「被吃剩的」，讓他愧疚不已。文章也掀起網友的熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示日前在機車上發現一間便當店的傳單，想說中午可以幫大家換換口味，就揪同事一起訂，沒想到送來一打開卻讓他大傻眼，一個75元的便當竟然像是剩飯一樣，讓原PO忍不住傻眼直呼「主菜兩三塊肉、兩片絲瓜、幾根筍絲，跟我說沒豆干扣5元，但這樣70元也太誇張，對不起我同事，我不該幫你們換新口味而踩到雷！」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言回應「被偷吃了484」、「好慘…我家這裡55元便當都比這個便當好」、「這種幽靈便當店希望你不要看到製作便當的地方 保證你連同昨晚吃的一起吐出來~」、「我還以為是廚餘勒」、「好像吃剩的哦！」、「這個誇張了…」、「打翻嗎？視覺衝擊！」、「這種電話便當幾乎都雷」、「如果不是打翻或被偷吃，這便當的內容真的離譜的過分了！」