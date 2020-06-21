女生一個人在深夜時段，就算是再熟悉的環境也要隨時提高警覺，以免發生憾事！大陸一名劉姓男子日前深夜和妻子約好吃宵夜，卻遲遲等不到她下樓，後來更是如人間蒸發一般徹底消失。沒想到調閱監視器畫面之後才發現恐怖真相，忍不住崩潰淚崩。

大陸一名男子和妻子約好吃宵夜卻等不到人，調閱監視器畫面才發現恐怖真相。(影片來源/YouTube/打死不下腾讯新闻/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，大陸福建泉州晉江市有一對以擺攤賣消夜維生的夫妻，日前深夜，在朋友家的妻子打電話給老公劉男，表示要趕回家一起吃宵夜，並約好凌晨3點整在地下停車場會合。但之後卻音訊全無，電話也一直打不通，驚覺不對的劉男向大樓保全求助，沒想到保全卻消極應對，要劉男自己去找。最後在劉男強力要求下，保全才在凌晨4點30分時，心不甘情不願的調閱監視器。

但一切都已經來不及了，劉男透過監視器畫面看到妻子進入電梯後，有一男子尾隨進來，幾秒後就將妻子拖出電梯口，並在6樓殺害。報警之後，警方在距社區6、7公里外的山區逮捕正在埋屍並企圖淹沒證據的兇嫌，有民眾也認出該嫌是社區以前的保全，之前因為偷竊被判刑半年，4天前才剛放出來，目前整起案件還在調查審理階段，希望能釐清兇嫌犯案動機。而痛失愛妻的劉男，不但要獨自一人扶養3個孩子，還不敢將妻子的死訊告知家人，深怕他們承受不了。