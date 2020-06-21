有「現代主義建築最後的大師」之稱的貝聿銘，在去年5月走完了他的傳奇人生，享年102歲。從羅浮宮的玻璃金字塔到香港地標中國銀行大廈，或是日本深山打造現代桃花源美秀博物館，他留下的傑作聞名全球，受到世人的景仰，也讓他成為華人世界設計的里程碑，更是最有造詣的建築師。

身為舉世聞名的建築師，貝聿銘的自宅可不一般！是1899年在紐約，從一名叫Laura Delano的男子手中以21.5萬美元（約新台幣642萬元）購得的一棟4層樓別墅。該別墅所在的地區也是富豪雲集的薩頓廣場街區，從已故女星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)和丈夫亞瑟·米勒(Arthur Miller)再到如今聯合國秘書長官邸，鄰居身分非富即貴，貝聿銘也經常在這裡邀請許多藝術家、建築師、甚至美國國務卿萊家裡聚會。

整棟別墅有4層樓和1個地下酒窖，包括4個臥室，3間廁所，總面積3848平方呎，約合427平方公尺。內部裝潢從臥室到2樓的小圖書館、1樓的客廳，再到房子中心的大型白色旋轉階梯，全都是由貝聿銘親手設計，風格十分簡樸、自然。初步估算拍賣後的總價值約在新台幣9.7億以上，包括價值800萬美元的住宅和價值2500萬美元的59件藝術品。