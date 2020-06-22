中文博大精深，簡單的一個詞彙背後很可能就潛藏著豐富的意涵與學問。平時，人們將上街購物稱作「買東西」，而其中的「東西」一詞在現代的詞典中解釋為「泛指各種具體或抽象的事物」，但你有沒有想過為何一定要買「東西」，不是叫買「南北」呢？

在《辭海》中關於「東西」的註解為：「物產四方而約舉東西，猶如史記四時而約言春秋耳」，也就是說，因為一年有四季，所以歷史就以「春秋」作為代稱詞，同樣的，物產都源自於四方，因此就以「東西」來通稱。

而在《巢林筆談續編》卷上《買東西考》中也有另外的解釋，在唐朝長安當時有著市（商業區）、坊（居民區），而「東市」和「西市」是當時世界上最大的商業活動的市場，但東市賣木製商品、西市賣金製商品，人們為了將東西買齊必須東西市兩邊跑，因此就有了「買東西」這一說。

此外，還有一種說法是南宋理學家朱熹去拜訪好朋友盛溫如時，正好遇見對方提著木籃子要外出，朱熹詢問他要出去幹嘛，盛溫如答道：「買東西」，這個答案讓朱熹非常好奇：「買東西？難道不能買南北？」，盛溫如解釋：「東方屬木，西方屬金，凡屬金木類，籃子裝得了；而南方屬火，北方屬水，水火之類的籃子是裝不得的，所以只能買『東西』，而不能買『南北』」。