出外遊玩時有很多種不同的交通方式，其中開車算是最為快速且方便的，只不過若是碰上堵車的情況就會很麻煩，停車位也是困擾許多開車族最主要的原因之一。最近，日本一名車主前去取自己停放在停車場約3個月的車子，沒想到卻必須繳納一筆不小的費用，讓他嚇得直呼：「車子我不要了！」。

這名車主在論壇《2ch》中發文分享了一段影片，文中他先指出自己將車子停放在位於新宿的某間停車場大約3個月的時間了，近日要將車子取出來之前，他到收費機器前準備繳納費用，沒想到停車費卻超級驚人，竟高達59萬850元（約新台幣16.3萬），他頓時間被這個數字給嚇到，在影片下方也可以看到他備註著：「車子我不要了！」。

此文一出，有不少網友也覺得相當震撼，紛紛留言：「如果不付錢的話會怎麼樣？」、「可以把車丟了去買二手車」、「我還以為停車停太久會被拖吊車拖走」、「乾脆直接買一台二手車」、「不會像租借影片那樣有金額上限嗎？」、「機器真的沒有壞掉嗎？」、「讓我驚訝的是，居然有人不檢查停車付費規則就直接停了」。