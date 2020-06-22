大陸日前已宣布全面進入汛期，暴雨侵襲南方各省區，共有148條河流發生了超過警戒水位的洪水，而每到這個時候，三峽大壩總是特別引起外界關注，自去年的「潰壩」傳言之後，近期又再度傳出了相關的討論與爭議。

據悉，去年7月時在網路上就有關於三峽大壩變形且有可能潰壩的傳聞，同時曝光了兩幅Google Map的衛星圖進行比對，指出三峽大壩確實有扭曲變形的情況發生，然而三峽集團和陸媒《新京報》都出面澄清，表示衛星圖是由演算法分析而成，很容易會出現偏差，三峽大壩運作一切正常，而且指出大壩僅是「彈性變形」，數值皆在工程設計範圍許可之內。但有專家則抱持著不同的看法，旅德水利專家王維洛認為，依照三峽大壩的構造，變形是在所難免的，雖然現在的壩塊是彈性變形，但整體卻不是，更直言：「潰壩的危險是顯而易見的」。

隨著近日大陸汛期的來臨，三峽大壩的問題又再度浮上檯面，因為長江中下游是大陸經濟最發達的區域，總人口高達6億，若是潰堤將會造成極大影響；但大陸官方也迅速地進行闢謠，駁斥這根本就是「惡意炒作」，指出截至2019年底，三峽水庫累計攔洪51次，總蓄洪量1601.18億立方公尺，在長江中下游防洪減災中多次發揮了重要作用。