我們時常會在清宮劇中看到官職為「御前侍衛」的人，他們經常隨身佩帶著刀劍，跟隨在皇帝身邊擔任保鑣的工作，然而在過去不時都會有皇帝遭到刺殺的事件發生，在宮中的兵器管制相當嚴苛，那為何清朝的各任皇帝還會放心讓一個隨時攜帶著致命武器的人跟在身邊呢？

這個「侍衛制度」是由清太祖所創建，隨著清朝皇權的集中與發展，侍衛制度也變得更加詳盡且壯大，而在清朝的宮廷侍衛官中，有御前侍衛、乾清門侍衛、大內侍衛等，想要擔任這些職位並不簡單，尤其是御前侍衛的選拔制度十分嚴苛，基本上只有滿族、蒙古族的貴族、功臣後代或武舉考中的進士才有資格；有了優良的出身還不夠，這些人還得接受嚴格的訓練，除了武功身手之外，還有禮儀規矩與忠君愛國的思想。

此外，御前侍衛深受皇帝信任的原因還有他們豐厚的待遇。御前侍衛在服裝穿著上可以享有特別的待遇，而且還可以穿上只有皇帝才能使用的明黃色的皇馬掛；再者，御前侍衛的升遷條件相當容易，因此清朝出了特別多侍衛出身的權臣與重臣，而御前侍衛還可以選擇轉為文職，這個升遷方式也成為了勳貴子弟進入政界核心的重要捷徑。