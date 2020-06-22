大陸的歷史淵遠流長，自然在各地留下了許多的文化古蹟，但隨著時間的流逝，可能有很多都已經有些斑駁需要進行修補，然而修補這些古蹟並不是一件簡單的事情！近日，甘肅隴南法鏡寺石窟內的「二立佛」在村民的加工修復後，竟變成了有些滑稽搞笑的模樣，讓不少網友看到後都覺得相當傻眼。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，法鏡市內現存14尊石窟佛像，建造於北魏太和年間，因為石質鬆散，當時採取「石雕」和「石胎泥塑」的方式進行創作，在長時間的風化過後，佛像頭部有了些許損傷，直到1998年，當地的村民才自發性集資，請了匠人前來幫忙修復，然而成果出來以後，佛像的表情卻變得相當滑稽逗趣，照片立刻在微博上瘋傳，造成一陣熱議。

不過當地的石堡鎮文化站站長汪娟奎解釋，佛像的修復是根據祂的原貌來進行的，並沒有太大的差異，只不過有再多上了顏色而已，而且這些佛像名為「寒山笑世佛」，屬於笑佛的一種，臉上的表情正是其特徵。

新聞曝光之後，許多網友還是感到有些傻眼，紛紛留言：「祂是不是笑，我不知道，我先笑了」、「別的不說半夜看到這個真嚇我一跳」、「看到這個笑容嘴角不自覺上揚了」、「就不說那張嘴笑不笑了，畫上去的眼白和眼珠子是認真的嗎？」、「文物修復是不是應該找專門修復古物的專家來，隨便找個匠人修很容易就把原先的塑像破壞掉了」。