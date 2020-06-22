台灣有水果王國之稱，一年四季都可以享用到香甜新鮮的水果，最近剛好碰到鳳梨盛產的旺季，吸引不少民眾購買回家消暑。有名網友就到水果攤買鳳梨，沒想到不但價格超佛心，鳳梨的模樣更是奇特，正當她嘆為觀止的時候，老闆竟然又從後頭拿出壓箱寶「連體嬰鳳梨」讓她瞬間驚呆！

一名女網友在論壇「Dcard」發文，表示她日前到水果攤想購買3顆100的鳳梨，突然發現一顆外型奇特的鳳梨。不但不像一般鳳梨常見的橢圓形，反倒是如孔雀開屏一樣散開，像是2、3顆鳳梨連體在一起的樣子，讓她好奇問老闆：「老闆，這個算幾顆？」沒想到老闆也不知道怎麼算：「三顆嗎？ 還是一顆？？？？？」最後更霸氣直呼：「三顆好了，這顆算你30元！三顆30聽起來比較便宜！」隨後又從後頭抱出一顆像是5顆鳳梨連在一起的巨無霸「連體嬰鳳梨」表示：「算你有眼光！ 這顆賣你好了！一樣30！這顆看起來更多顆 看起來就更便宜了！」讓原PO嗨喊「老闆都這樣講了，我還不買爆！」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言回應「笑死根本把整個鳳梨田買回家」、「真的好划算的感覺 笑死」、「求看切開後的樣子」、「我的密集恐懼症整個牙起來」、「被可愛的老闆笑死」、「老闆計畫通」還有專業網友分析鳳梨會如「影分身」一樣連在一起，可能是因為「『Nondisjunction』染色體分裂的關係，讓那顆鳳梨細胞的染色體有很多套，形成多倍體，跟很多顆連在一起的草莓是同樣的道理」。