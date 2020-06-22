提到明太祖朱元璋就不得不提到他充滿傳奇色彩的一生，不但在街邊當過乞丐，還曾經剃度出家當過和尚，最後成為統一南方，北伐滅元，建立明朝的「開國皇帝」。雖然世人對他的印象大多是殘暴和城府深，但你知道他竟然曾經有一段浪漫的邂逅嗎？

朱元璋25歲時參加郭子興領導的紅巾軍反抗蒙元政權。因為驍勇善戰和聰明機智很快就受到重用，成為郭子興的心腹，還被人尊稱為朱公子。某次打仗過程中，朱元璋趨於劣勢被敵軍追捕，剛好逃到一名寡婦家中，寡婦好心收留朱元璋，並對他細心照料，孤男寡女共處之下，2人漸漸暗生情愫，最後發生了關係。

幾天後敵軍遠離，朱元璋也決定該是離開的時候，寡婦因為對他萌生愛意，在他臨走前問道「要是不小心懷孕了怎麼辦？」朱元璋也打算負責任，就拿起桌面上的木梳折成兩半，交給寡婦一半當作信物，表示如果真的懷孕了就拿木梳去找他。等到朱元璋成為皇帝之後，該名寡婦也真的懷孕，並拿著木梳去找他，朱元璋雖然有點意外，還是負起責任，在宮外建造房子，安排人照顧他們母子，並將寡婦封為郭貴妃，孩子取名為朱桂。

但是朱元璋後來因為忙於政務，疏忽對朱桂的教育，導致朱桂不學無術，到處胡作非為，等到朱元璋過世後，孫子朱允炆即位，就將朱桂貶為庶民。直到後來朱元璋的4兒子朱棣奪位成功，因為朱珪是朱棣的擁護者，才又恢復了他的地位，最後朱桂活到71歲才過世。